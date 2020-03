World of Warships: l'evento King of the Sea X offre una nave Premium di Classe VII

In occasione dell'evento King of the Sea X di World of Warships, il team di WarGaming.net lancia una promozione che consente agli appassionati del simulatore navale di ottenere un vascello Premium di Classe VII.

Nel corso della fase ingame che attraverserà WoW per tutta la durata dell'evento King of the Sea X, i giocatori potranno utilizzare una Collezione a Tema, con ricompense crescenti per il completamento di ogni sottosezione dell'attività multiplayer che spazieranno dallo sblocco di un giorno di account Premium (con annessi benefici ingame) all'acquisizione di un Container Nave Premium VII con l'onorificenza King of the Sea.

Nel corso della Stagione X di King of the Sea, i giocatori di World of Warships possono ingaggiare battaglie con navi di livello X all'interno di sfide multiplayer in formato 9 contro 9, con flotte che possono comprendere un massimo di due corazzate e nessuna portaerei. Per chi riesce ad aggiudicarsi il primo premio di King of the Sea X è previsto lo sblocco dell'omonima bandierina del campione, un oggetto ingame estremamente raro che conferisce tutta una serie di vantaggi rappresentati, ad esempio, dal potenziamento del 50% dei punti esperienza ottenuti dal Capitano in ciascuna sfida affrontata o l'aumento del 15% dei Crediti ottenuti dopo ogni scontro navale.

A chi si avvicina solo adesso a questo ambizioso simulatore navale gratuito e desidera provarlo gratis su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ricordiamo che su queste pagine trovate una guida alle classi di navi di World of Warships.