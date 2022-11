World of Warships festeggia 5 anni su PC con nuovi DLC e 5$ per il portafoglio Steam

World of Warships, l'MMO di Wargaming che ci permette di prendere parte a frenetiche battaglie navali ambientati nel ventesimo secolo, celebra cinque anni dal lancio su PC e lo fa regalando ai nuovi giocatori un credito di 5 dollari sul portafoglio di Steam.

Per celebrare i cinque anni di World of Warships su Steam, Wargaming non si è risparmiata e metterà a disposizione 5 dollari statunitensi di credito sul Portafoglio di Steam per tutti i nuovi giocatori, dei contenuti scaricabili gratuiti e altro. Per sbloccare questo credito i giocatori dovranno conseguire in gioco l'onorificenza "Guerriero", in un momento qualsiasi tra il 18 novembre e il 17 dicembre. La condizione per sbloccare questa onorificenza è vincere 50 Battaglie Casuali.

Inoltre, World of Warships regalerà due pacchetti DLC per un valore di 30$, con lo Starter Pack Dreadnought e il nuovo Kit festa dell'anniversario di Steam. Perfetto per i nuovi giocatori, lo Starter Pack Dreadnought contiene due navi Premium di livello III, una corazzata e un incrociatore, oltre a tre giorni di account Premium Warships, due spazio nel Porto, sette mimetiche Steam e una carico di bonus economici. Anche il Kit festa dell'anniversario di Steam sarà pieno zeppo di contenuti: un container Steam, cinque mimetiche Steam, una speciale toppa "Torta festiva" e l'accesso a una missione speciale che consente ai giocatori di ottenere la bandiera Steam e altre 5 mimetiche Steam. Trovate ulteriori informazioni sul sito ufficilale di World of Warships.