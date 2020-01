World of Warships: la flotta navale di Wargaming.net in un video gameplay

Salpiamo in mare con World of Warships, l'ambizioso simulatore navale targato Wargaming.net recentemente aggiornato alla versione 0.9.0 e arricchito con tanti nuovi contenuti inediti.

Grazie a Daniele D'Orefice e allo streaming di due ore tenuto sul canale Twitch di Everyeye.it, gli appassionati di strategici in tempo reale possono scoprire tutte le navi e le unità principali che caratterizzano questo progetto per PC e console.

Il filmato ci offre una panoramica approfondita sui vasceli utilizzabili dagli utenti, con un focus sulle navi che sono state introdotte con l'aggiornamento 0.9.0 come gli Incrociatori pesanti britannici, sbloccabili servendosi dei Gettoni ottenuti partecipando alle Missioni di Combattimento che caratterizzano la nuova fase ingame che sta attraversando WoW in questo inizio di 2020.

Lo streaming che campeggia a inizio articolo s'accompagna poi alla video panoramica sulle novità dell'update 0.9.0 che gli sviluppatori bielorussi hanno confezionato nei giorni scorsi per aprire una finestra sulle sorprese che ci attendono da qui alle prossime settimane, tra le quali è impossibile non citare l'introduzione di unità richieste dalla community di World of Warships come i sommergibili. Per tutte le novità, gli speciali e gli approfondimenti su questo simulatore bellico, vi invitiamo a seguirci attraverso la nostra scheda dedicata a World of Warships.