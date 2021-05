World of Warships, Godzilla vs Kong: ha inizio lo scontro tra titani!

Dopo aver assistito all'ingresso delle Portaerei in World of Warships, i Comandanti del simulatore bellico free to play di Wargaming.net si preparano ad assistere allo scontro tra titani che avrà luogo con la battaglia di Godzilla vs Kong.

Con l'aggiornamento di maggio di World of Warships Legends, infatti, parte ufficialmente la collaborazione con Godzilla vs Kong e, con essa, una serie di attività e di sorprese legate all'ultimo film sull'apocalittico scontro tra le due creature.

L'ampio ventaglio di novità dell'update del 19 maggio comprende la campagna "Un brindisi alla vittoria" che include Champagne, una corazzata francese di livello VIII specializzata in attacchi a lungo raggio grazie ai suoi sei cannoni da 406mm.I giocatori avranno a disposizione cinque settimane per completare i 100 obiettivi previsti dalla campagna, che offrono acceleratori in quantità e un mare di altre ricompense.

Il piatto forte dell'aggiornamento è però rappresentato, appunto, da Godzilla vs Kong. I giocatori potranno ottenere due esclusivi Capitani e corazzate delle squadre Kong e Godzilla, oltre ad elementi per la custmozzazione estetica. Nei panni del Superpredatore, sarà possibile usare la corazzata Primordiale e il Capitano Kong; con la corazzata Raggio energetico e il Capitano Godzilla, invece, sarà possibile impersonare il Re della natura. I contenuti in questione saranno accessibili nel negozio del gioco per le prossime cinque settimane.

Sempre grazie a questo update assistiamo anche all'ingresso del Kleber, un incrociatore leggero che si unisce alla schiera di navi Leggendarie insieme all'incrociatore Worcester. Si segnala infine il ritorno delle Battaglie Classificate, con due Stagioni di 12 giorni e una nuova struttura per le leghe e i livelli delle navi.