World of Warships: gratis 14 giorni di account Premium per l'emergenza Coronavirus

I vertici di WarGaming.net offrono in regalo 14 giorni di account Premium a coloro che decidono di restare a casa e giocare a World of Warships in queste difficili giornate dominate dalle notizie per la diffusione globale del Coronavirus.

Nella lettera aperta indirizzata a tutti i fan del simulatore navale free-to-play, WarGaming.net riflette sull'impatto a livello globale dell'epidemia da virus COVID-19 e sui sacrifici richiesti alle persone con le misure di sicurezza che prevedono il distanziamento sociale e la quarantena volontaria.

Per questo, gli autori bielorussi hanno deciso di ricorrere allo smart working e di lanciare questa iniziativa sui 14 giorni di account Premium gratis a WoW per tutti coloro che vorranno aderire alla promozione da qui al 3 aprile. Il periodo di prova di 14 giorni inizierà immediatamente dopo aver cliccato il pulsante presente sul sito ufficiale del gioco e nella dashboard principale del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Tramite l'account Premium di World of Warships è possibile accedere a navi da combattimento speciali, a pacchetti per la personalizzazione dei propri vascelli, a consumabili ingame e a boost per velocizzare l'acquisizione di esperienza da parte del proprio Comandante digitale. Già che ci siamo, vi riproponiamo la nostra guida alle classi navali di World of Warships e l'altrettanto importante guida al sistema dei controlli delle navi di WoW.