World of Warships: immagini, video e abilità della Portaerei britannica HMS Indomitable

Gli sviluppatori di Wargaming.net dedicano la loro ultima scheda di approfondimento delle unità di World of Warships alla Portaerei HMS Indomitable, il più bel gioiello della Royal Navy britannica nonché una delle navi da guerra più devastanti del loro celebre simulatore multiplayer free-to-play per PC e console.

Varata nel 1941, l'Indomitable è entrata subito in servizio nella Flotta Orientale britannica situata nell’Oceano Indiano, con un solo scopo: rallentare l'avanzata della marina imperiale giapponese. Prima di svolgere questo incarico, la portaerei più importante della marina inglese fornì supporto aereo all'invasione del Madagascar.

La rappresentazione digitale della Indomitable permette agli utenti di World of Warships di trarre vantaggio dal suo ponte corazzato, dalla potente artiglieria contraerea e dal suo hangar ampliato, tre fattori che la rendono uno dei mezzi più polivalenti dell'intero catalogo di navi del kolossal gratuito di Wargaming.net.

Il video di approfondimento (con relativa galleria immagini) descrive nel dettaglio le funzionalità della Indomitable e dei suoi velivoli, delle squadriglie di aerei bimotore De Havilland Sea Hornets suddivisi in gruppi di volo da quattro bombardieri e sei assaltatori ciascuno.

I Comandanti della portaerei principale della marina britannica possono anche contare su un armamento contraereo di prim'ordine e da una batteria secondaria caratterizzata da ben 16 cannoni a doppio impiego Mk II BD da 113mm/45, installati in 8 torrette su quattro piattaforme separate a copertura dei lati della nave sia a poppa che a prua. Per tutte le informazioni sulla Portaerei HMS Indomitable e ai contenuti dei Pacchetti associati a questa nave, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di World of Warships.