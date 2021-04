World of Warships Legends: l'MMO gratis compie due anni e festeggia con le Portaerei

Nel festeggiare il secondo anniversario dalla partenza della fase in Accesso Anticipato di World of Warships Legends, i ragazzi di Wargaming.net celebrano l'evento con tutti i Comandanti digitali proponendo loro un ricco update che introduce le Portaerei.

L'aggiornamento porta in dote due nuovi rami di Portaerei, con tantissime innovazioni che attraversano l'esperienza ludica e contenutistica dell'MMO navale gratuito. L'update celebrativo per il secondo compleanno di World of Warships si caratterizza anche per l'aggiunta di una nuova Campagna, oltre al ritorno della modalità Arena e l'ingresso delle attività speciali Due Anni di Gloria.

Il piatto forte dell'ultimo update è però rappresentato dalle Portaerei, delle tipologie di navi che consentono ai Comandanti di ampliare la propria flotta fino al livello VII: tali unità si contraddistinguono dalle altre per la loro capacità di colpire i nemici con squadroni di bombardieri in picchiata e di aerosiluranti, ma con una resistenza minima al fuoco.

I giocatori possono iniziare a comandare portaerei americane e giapponesi ai livelli III, V e VII. Seguendo le indicazioni della community, gli sviluppatori hanno apportato diverse modifiche e ottimizzazioni, con modifiche per le armi, i moduli e le abilità dei Capitani che si accompagnano all'aggiunta del nuovo consumabile per Incrociatori, il Fuoco Antiaereo Difensivo.

Quanto alla Campagna inedita che celebra l'arrivo delle Portaerei, Wargaming.net conferma che durerà 5 settimane e avrà 100 traguardi da completare, con una progressione di attività che passerà per lo sblocco di regali e l'accesso a offerte speciali come quella prevista nella Settimana d'Oro.