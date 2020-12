World of Warships Legends si prepara per le feste: arriva l'aggiornamento di dicembre

È tempo di festeggiare anche in World of Warships Legends con una serie di eventi speciali e la corazzata leggendaria Massachusetts. L’aggiornamento di dicembre includerà diversi eventi: uno speciale evento rompighiaccio, un nuovo progetto dell’Ufficio, battaglie classificate e molto altro. Si potrà quindi scegliere tra una vasta gamma di novità.

Il punto forte dell’aggiornamento è sicuramente la nuova campagna Big Mamie. La ricompensa finale dell’evento sarà la corazzata americana premium di livello VII Massachusetts (soprannominata affettuosamente "Big Mamie"). Una classica nave della seconda guerra mondiale, la Massachusetts è una corazzata del Sud Dakota armata con nove cannoni da 16 pollici (406 mm) e dotata di un’eccellente corazza di protezione. Nel gioco, ha anche un’efficace batteria di cannoni secondari a differenza della maggior parte delle corazzate americane. Nella realtà, è una nave museo ancorata a Fall River, nel Massachusetts, dove riposa dopo aver combattuto per gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale senza perdere un solo uomo. Per la prima volta, la campagna includerà anche una seconda nave premium come ricompensa, l’incrociatore leggero giapponese Yahagi. Veloce e ben equipaggiata per una nave di livello IV, la Yahagi sarà disponibile dal traguardo 40 della campagna. La campagna Big Mamie durerà sei settimane e avrà 120 traguardi da raggiungere nel corso della stagione festiva.

Durante l’aggiornamento, ci sarà anche un evento speciale che consentirà di ottenere monete rompighiaccio per ricevere ancora più ricompense, tra cui la corazzata russa di livello VII Lenin. Nota per la sua "corazza rompighiaccio" lungo la prua, è una nave molto robusta e con cannoni da 16 pollici nella parte anteriore, con una disposizione simile a quella della corazzata britannica Nelson. Oltre alla Lenin, saranno disponibili anche nuovi equipaggiamenti e tre navi di livello leggendario a noleggio: Conqueror, Worcester e Gearing! È possibile ottenere le monete rompighiaccio partecipando agli eventi festivi, come la nuova stagione di battaglie classificate, combattendo con o contro navi di livello leggendario, aprendo i container di Babbo Natale o completando le missioni Caos rompighiaccio dopo aver terminato la campagna Big Mamie.

Questo dicembre, World of Warships Legends intende anche celebrare una drammatica battaglia avvenuta nel nord dell’Atlantico: la battaglia di Capo Nord. Inoltre, è disponibile un nuovo e speciale progetto dell’Ufficio che consente di sbloccare alcune skin artiche per tre navi: Scharnhorst, Duke of York ed Edinburgh. La Duke of York e la Scharnhorst si sono affrontate realmente durante la battaglia, uno scontro che alla fine ha visto trionfare la nave britannica. I giocatori avranno a disposizione anche la Edinburgh, una nave che non ha partecipato direttamente alla battaglia, ma che è strettamente legata alla Belfast, un incrociatore che invece ha avuto un ruolo attivo nel celebre scontro navale. Questo progetto sarà disponibile unicamente fino al primo febbraio, perciò si consiglia di iniziarlo il prima possibile.

L’aggiornamento include anche una nuova stagione di battaglie classificate con alcune piccole modifiche alle regole. Questa volta, i giocatori potranno affrontarsi in battaglie 5 contro 5 competitive con un limite di un solo cacciatorpediniere per squadra. Ciò darà vita a una stagione ancora più intensa poiché le azioni di ogni giocatore avranno un impatto maggiore sul risultato dell’intera squadra. Nel gioco arriverà anche una funzionalità molto richiesta dalla community, il visualizzatore della corazza. Ora i giocatori potranno visualizzare la disposizione e lo spessore della corazza di ogni nave nel gioco, cosa che li aiuterà a creare le migliori build e strategie di contrattacco, massimizzando l’efficacia delle proprie navi in battaglia.