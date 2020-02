World of Warships Legends: Starter Pack gratis per gli abbonati PS Plus

Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente uno Starter Pack (denominato Partenza alla Grande) per World of Warships Legends, un bundle che include numerosi contenuti utili per iniziare a giocare nel migliore dei modi.

"Parti alla grande su World of Warships Legends! Questo pacchetto ti permetterà di partire in quinta nel tuo viaggio attraverso i livelli delle navi e ti consentirà di progredire rapidamente nel gioco."

World of Warships Legends Starter Pack

1 giorno di account Premium

10 mimetiche Type 1

30 incrementi comuni Exp nave

30 incrementi comuni crediti

30 incrementi comuni Exp del Capitano

30 incrementi comuni Exp globale

30 incrementi comuni di battaglia

37.000 Exp del Capitano

Si tratta di un pacchetto esclusivo per gli abbonati Plus scaricabile a costo zero dal PlayStation Store e non disponibile in alcun modo per gli altri giocatori, un bonus pensato per partire con il piede giusto alla conquista dei mari!

Lo Starter Pack di World of Warships Legends offre vari incrementi, dieci mimetiche, 37.000 Punti Esperienza del Capitano e 24 ore di account Premium per provare con mano tutte le funzionalità riservate agli utenti PRO. Il download sarà disponibile solamente per un periodo limitato non meglio specificato, se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi.