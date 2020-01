World of Warships: parte la Maratona Storica di video dedicati alle battaglie del passato

Gli sviluppatori di Wargaming.net organizzano una Maratona Storica di video di World of Warships che si focalizza sulle battaglie più emozionanti svoltesi nel passato tra gli appassionati di questo apprezzato simulatore bellico free-to-play per PC e console.

Per iniziare nel migliore dei modi il 2020, gli autori del colosso videoludico bielorusso specializzato in questo genere di action strategici gratuiti e ad ambientazione storica ci invita a seguire una selezione di episodi tratti dalle migliori serie del canale YouTube di World of Warships.

In questo modo, gli appassionati vecchi e nuovi del titolo possono studiare le tattiche adottate dai campioni del gioco e arricchire il proprio bagaglio tecnico scoprendo, ad esempio, come dispiegare in battaglia i velivoli contenuti nell'hangar della propria Portaerei come la HMS Indomitable battente bandiera britannica.

La Maratona Storica si protrarrà nei prossimi giorni e fornirà suggerimenti e consigli utili sia per i più esperti che per chi si avvicina solo adesso a questo titolo dopo esserne stato attratto dal realismo del sistema di gioco o dalla bontà del comparto grafico, soprattutto nella rappresentazione delle navi da guerra più iconiche. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo anche il Calendario dei Vari di Gennaio di World of Warships, con le date in cui sono entrate in servizio le navi storiche delle marine militari delle principali nazioni del mondo.