World of Warships: che ci fa Marco Materazzi nel gioco gratis sulle battaglie navali?

La storia delle navi da guerra di World of Warships abbraccia la leggenda del calcio italiano Marco Materazzi: il difensore Campione del Mondo entra ufficialmente nel kolossal MMO gratuito sulle battaglie navali e lo fa assumendo un incarico davvero speciale.

Disponibile da oggi giovedì 11 aprile, il Capitano Materazzi può prendere il timone di qualsiasi nave italiana per condurla alla vittoria come fatto nell'ormai mitologica finale dei Mondiali 2006. L'ingresso di Matrix nell'equipaggio del titolo free-to-play s'accompagna a una serie di missioni di combattimento: la trasposizione digitale di Materazzi vanta oltre 200 nuove linee vocali create appositamente dall'ex calciatore!

Sbloccabili dopo aver completato 11 battaglie, i Capitani come Materazzi potenziano le navi migliorandone le caratteristiche e fornendo diversi vantaggi ingame per i cacciatorpedinieri, gli incrociatori e le navi da guerra.

Nel 'tuffarsi di testa' in questa sua nuova esperienza, l'ex stella della Nazionale Italiana e leggenda dell'Inter spiega che "sono davvero felice di aver lavorato con il team di World of Warships e mi sono divertito moltissimo a registrare le linee vocali del mio Capitano, che accompagnerà i giocatori in battaglia. Dopo aver sfruttato le mie capacità sul campo da calcio per molti anni, è arrivato il momento di mettere alla prova il mio coraggio in alto mare. Un solo consiglio: durante le vostre battaglie navali con me come Capitano, siate intelligenti e tattici, come lo ero io in campo!".

