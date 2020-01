World of Warships: ecco le novità di gameplay in arrivo con l'update 0.9.1

Dopo aver dedicato l'ultimo Community Stream all'evento del Capodanno Lunare di World of Warships, gli autori di Wargaming.net descrivono le principali novità ludiche e contenutistiche dell'aggiornamento 0.9.1 del loro ambizioso simulatore navale.

Tra le tante sorprese riservateci dagli sviluppatori bielorussi, citiamo l'introduzione del secondo ramo degli Incrociatori Britannici pesanti e dell'Incrociatore Premium inglese London, conferito con il completamento di quattro Direttive. Con i nuovi vascelli della Royal Navy farà il suo debutto anche il Capitano Andrew Cunningham, ottenibile nell'Armeria in cambio della nuova risorsa tematica temporanea dei Gettoni Reali.

Sempre nel novero degli interventi compiuti dalla software house europea, con il nuovo update di WoW assisteremo poi all'inizio della nuova Stagione di Battaglie Classificate in cui combattere con navi di livello X di tutti i tipi, in formato 7 contro 7 nella rinnovata modalità Corsa agli Armamenti.

Per quanto concerne il gameplay e i contenuti, il prossimo aggiornamento ambisce infine a riformulare i potenziamenti e ad arricchire l'esperienza degli appassionati con delle migliorie alla Carriera che passeranno anche per il lancio di Acque del Nord, una nuova mappa progettata per le battaglie tra flotte navali di livello VIII, IX e X in modalità Epicentro e Supremazia.

Tutte queste novità sono in fase di sperimentazione sul server pubblico di Test per l'update 0.9.1, con accesso possibile seguendo le indicazioni fornite dagli autori di Wargaming.net sulle pagine del sito ufficiale di World of Warships e tramite la schermata di gioco principale.