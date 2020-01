World of Warships: tutte le novità dell'update 0.9.0 in una video panoramica

Il team di Wargaming.net ci descrive in video tutte le novità dell'aggiornamento 0.9.0 di World of Warships, illustrando nel dettaglio le aggiunte e le sorprese riservate a tutti gli appassionati di questo simulatore strategico.

Impreziosito dal commento di Dasha, il nuovo filmato degli sviluppatori di WoW conferma l'arrivo degli Incrociatori pesanti britannici in Accesso Anticipato, preannunciato nei giorni scorsi assieme al video del Cacciatorpediniere australiano Vampire.

Il quartetto di nuovi vascelli in Early Access offre a tutti i Comandanti di World of Warships l'opportunità di solcare gli oceani digitali del titolo assieme alla ciurma degli incrociatori Hawkins (classe 5), Devonshire (classe 6), Surrey (classe 7) e Albemarle (classe 8). Ciascuna nave può essere sbloccata attraverso i pacchetti casuali dell'Armeria ottenuti con i Gettoni britannici.

Con l'arrivo dell'aggiornamento 0.9.0 di WoW giunge al termine l'iniziativa promozionale legata ai Punti di Reclutamento Doppi: in compenso, grazie al nuovo update assisteremo all'inizio della Stagione 8 delle Battaglie di Clan e all'introduzione di diversi miglioramenti tecnici che, come suggerito dal video che riassume tutte le novità di gameplay del 2019, faranno da apripista per le innovazioni contenutistiche e ludiche a cui assisteremo per tutto il 2020 giocando a World of Warships su PC e console.