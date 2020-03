World of Warships: le novità dell'update 0.9.2 nel video degli sviluppatori

WarGaming.net illustra tutte le novità dell'aggiornamento 0.9.2 di World of Warships con un video diario che ha per protagonista la splendida Dasha Perova. Si parte dai Cacciatorpedinieri Europei di livello V e superiore, con abilità e potenziamenti inediti da sbloccare attraverso un nuovo ramo tecnologico.

L'introduzione del nuovo Albero tecnologico di WoW si è resa necessaria per consentire ai Comandanti virtuali di acquisire l'esperienza necessaria nel padroneggiare le nuove abilità dei Cacciatorpedinieri Europei.

La caratteristica peculiare di questi vascelli saranno i Siluri dalla lunga portata: ogni Cacciatorpediniere Europeo delle classi dalla VII alla X sarà dotato di una batteria di siluri dall'elevato rateo di fuoco, una funzionalità che le renderà delle unità estremamente temibili anche grazie alla presenza di una buona difesa alle incursioni degli aerei nemici e alla possibilità di accedere al consumabile Sbarramento Contraereo.

Tra gli altri oggetti sbloccabili da queste navi troviamo il Generatore di Fumo e Squadra di Riparazione, in quest'ultimo caso con possibilità di aumentarne l'effetto per altri 4 secondi ai livelli dal VIII al X. Già che ci siamo, vi riproponiamo il video sulle battaglie più divertenti del simulatore navale e il nostro approfondimento sulle classi di navi di World of Warships.