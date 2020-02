World of Warships: nuova video comparativa sulle dimensioni delle Navi da Guerra

Wargaming.net dedica il nuovo video approfondimento di World of Warships alle Navi da Guerra e ci mostra le dimensioni di ciascuna delle unità di questa classe presenti nel loro simulatore bellico gratuito per PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato confezionato dagli sviluppatori bielorussi riprende un format divenuto ormai celebre su YouTube, ovvero quello delle comparative digitali realizzate, in questo caso specifico, per offrire ai più curiosi dei riferimenti con rappresentazioni in scala delle unità selezionabili dal proprio Comandante di WoW.

All'interno di un immenso Bacino di Carenaggio virtuale, i ragazzi di Wargaming.net collocano perciò tutti i modelli di Navi da Guerra sbloccabili dai giocatori per avere un quadro più preciso delle reali dimensioni e dell'autenticità grafica di ciascuno dei modelli ricreati nel gioco free-to-play.

I vascelli di livello X che rappresentano le Navi da Guerra sono però sono una piccola frazione dell'enorme offerta ludica e contenutistica del titolo, basti citare a tal proposito gli interventi compiuti per migliorare l'arsenale e le tattiche degli Incrociatori Britannici di World of Warships con l'aggiornamento 0.9.1 che ha interessato il titolo di recente. Se l'argomento vi interessa o se volete rendere più autentica la vostra esperienza di gioco tra i mari e gli oceani di WoW, vi rimandiamo alla lettura del nostro speciale sulla storia delle più famose Navi da Guerra di World of Warships.