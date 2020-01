World of Warships: il nuovo video di approfondimento è dedicato alla USS Salem

Wargaming.net confeziona un nuovo video di approfondimento di World of Warships incentrato sulla USS Salem, uno degli incrociatori più important della storia della marina statunitense

Commissionato nel 1949 per dare modo alla marina degli Stati Uniti di potenziare la propria flotta subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il Salem è stati l'ultimo incrociatore pesante di classe Des Moines costruito ed è l'unico ad essere ancora in servizio.

Grazie al suo ampio equipaggiamento, ad una velocità tra le più elevate delle navi della sua categoria e ad una straordinaria duttilità di impiego, l'USS Salem è tra i vascelli più utilizzati dai Comandanti digitali di World of Warships e questo video speciale non fa che celebrarne la tecnologia, le capacità ingegneristiche dei costruttori e il coraggio dimostrato da coloro che ne hanno calcato i ponti per prestarvi servizio nel corso degli ultimi decenni.

A tutti gli appassionati del simulatore strategico di Wargaming.net consigliamo inoltre di ammirare questa video panoramica sulle novità dell'update 0.9.0 di World of Warships, già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, e il video che riassume tutte le innovazioni di gameplay del 2019.