World of Warships: il nuovo video celebra l'evento del Capodanno Lunare

Gli sviluppatori di Wargaming.net ci propongono un nuovo video per festeggiare l'inizio del Capodanno Lunare, il primo evento ingame di World of Warships dal lancio dell'aggiornamento 0.9.0 su PC e console.

Nel corso di questo importante evento, gli appassionati del simulatore strategico di Wargaming.net potranno ottenere delle nuove navi Premium e partecipare a Missioni di Combattimento speciali per sbloccare degli elementi di equipaggiamento, delle personalizzazioni e dei consumabili per il proprio Comandante.

Per tutta la durata dell'evento del Capodanno Lunare, gli utenti di World of Warships avranno a disposizione dei regali e degli sconti festivi, come quelli sbloccabili vincendo delle battaglie con navi di livello tra V e X per ricevere delle bandiere commemorative, 3 segnali Papa Papa e 3 segnali Juliet Charlie. Sono anche previsti dei container a tema comprensivi di grandi fuochi d'artificio e di ulteriori oggetti ingame da riscattare partecipando alle modalità Cooperativa, Operazioni o Battaglie Casuali.

Sarà inoltre possibile sbloccare l'incrociatore Wukong (classe VIII) e la corazzata Baije (classe XI), due navi panasiatiche che devono il loro nome ai personaggi del romanzo classico cinese "Il Viaggio in Occidente", ossia il Re delle Scimmie Sun Wukong e il Mago Zhu Baije. In cima alla notizia trovate il video che illustra le novità e le attività del Capodanno Lunare di World of Warships.