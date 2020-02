World of Warships: il nuovo video celebra il ritorno della Flotta della Nebbia

Wargaming.net invita tutti i Comandanti di World of Warships a partecipare alle battaglie navali tra i vascelli a tema anime della speciale Flotta della Nebbia.

In previsione dell'arrivo dell'update 0.9.1 di World of Warships, gli sviluppatori bielorussi ci coinvolgono in questa serie di attività che prevede l'utilizzo di navi ARP Premium, ciascuna in grado di guadagnare più crediti per ogni battaglia disputata online.

Le mimetiche permanenti delle navi della Flotta della Nebbia forniscono inoltre un bonus all'esperienza e riducono i costi da sostenere nella manutenzione post-battaglia dei propri vascelli. L'assegnazione dei Capitani alle navi ARP di questa insolita serie di unità a tema anime può essere effettuata da qualsiasi altra nave giapponese in proprio possesso, senza cioè prevedere il riaddestramento del proprio alter-ego.

Attraverso le navi della Flotta della Nebbia, gli appassionati di WoW possono convertire l'esperienza ottenuta in Exp tecnica: il loro utilizzo nelle modalità multiplayer più importanti del titolo, oltretutto, garantisce l'accesso a un esclusivo set di effetti grafici per i siluri e i proiettili andati a segno, così come per gli incendi e gli allagamenti. Sul sito ufficiale di World of Warships trovate tutte le informazioni legate alle abilità, alle caratteristiche esclusive, ai Comandanti speciali e ai prezzi di ciascuna delle navi ARP Premium integrate nel simulatore free-to-play di Wargaming.net per PC, PlayStation 4 e Xbox One.