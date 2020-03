World of Warships: il video degli sviluppatori anticipa le sorprese dell'update 0.9.2

Wargaming.net approfitta dell'ultimo video Community Stream su World of Warships per anticiparci alcune delle novità che caratterizzeranno il simulatore navale con l'arrivo dell'update 0.9.2 su PC, PS4 e Xbox One.

I Test Pubblici dell'aggiornamento 0.9.2 di WoW sono partiti il 27 febbraio e si concluderanno il 2 marzo: il nuovo update introdurrà un ramo tecnologico completamente inedito per i Cacciatorpedinieri Europei, tramite il quale ampliare la già enorme offerta ludica e contenutistica del titolo free-to-play.

Nell'ottima di una revisione complessiva delle meccaniche di gameplay, gli sviluppatori bielorussi promettono inoltre di migliorare il funzionamento dei Proiettili Semi-Perforanti e di altre tipologie speciali di proiettili da impiegare in battaglia, con conseguenti modifiche all'abilità Spoletta Inerziale per Proiettili HE.

Sempre grazie all'aggiornamento che porterà World of Warships alla versione 0.9.2, i ragazzi di Wargaming.net contano di aumentare il livello di dettaglio grafico delle mappe Isole di Ghiaccio, Stretto, Lacrime del Deserto e Catena Montuosa, oltre ai Porti di New York, Zipangu e Hawaii. Per tutte queste ambientazioni è infatti previsto l'utilizzo di un nuovo modello di illuminazione e di una tecnologia HDR migliorata. Il Porto di Zipangu, inoltre, tornerà nella sua veste primaverile iniziale, mentre il Porto di New York riguadagnerà l'aspetto estivo.