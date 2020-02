World of Warships: nuovo video sul funzionamento dei Proiettili Semi-Perforanti

Gli autori di Wargaming.net pubblicano un nuovo video di World of Warships dedicato interamente ai Proiettili Semi-Perforanti, l'ultima funzionalità introdotta con l'aggiornamento per il ramo degli Incrociatori Italiani ricercabili ingame.

Tra le tante migliorie che hanno caratterizzato l'aggiornamento 0.9.1.1 di World of Warships troviamo anche delle modifiche alle meccaniche e alla progressione di gameplay dei proiettili SAP, aggiunti nel simulatore navale gratuito in coincidenza dell'arrivo degli Incrociatori Italiani.

Il video di approfondimento propostoci dagli sviluppatori bielorussi ci permette così di studiare nel dettaglio le funzionalità dei nuovi Proiettili Semi-Perforanti che potremo utilizzare in battaglia per variare la strategia del nostro Comandante digitale.

Le informazioni snocciolate da Wargaming.net sono davvero tante e comprendono, ad esempio, le nozioni di base dei proiettili SAP, in cosa si differenziano rispetto ai proiettili AP ed HE, quale angolo di tiro occorre utilizzare per evitare che rimbalzino e come sfruttare nel modo più efficace questo tipo di munizionamento per avere la meglio sugli avversari di turno.

A chi ci segue ricordiamo infine che è disponibile lo Starter Pack Gratis di World of Warships Legends su PS Plus, grazie al quale poter ottenere un cospicuo pacchetto di oggetti, personalizzazioni e consumabili per la versione PlayStation 4 del simulatore bellico free-to-play di Wargaming.net.