World of Warships: il nuovo video gameplay descrive i contenuti dell'update 0.9.0

La dimensione strategica di World of Warships continua ad evolversi: il nuovo Community Stream di Wargaming.net è dedicato alle aggiunte e alle sorprese di gameplay dell'aggiornamento 0.9.0 su PC e console.

Nel corso delle due ore di streaming organizzate sul canale Twitch degli autori bielorussi, il team di WoW ha descritto i tanti cambiamenti apportati al titolo grazie all'ultimo update che riguarda gli appassionati di questo ambizioso simulatore navale su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il filmato conferma l'arrivo della versione in Accesso Anticipato degli Incrociatori Pesanti britannici, mostrandoceli in azione per ricordarci della possibilità di sbloccarli attraverso i pacchetti e i Gettoni spesi nell'Armeria dopo averli ottenuti partecipando alle prossime Missioni di Combattimento.

Sempre in occasione dell'evento in streaming, i ragazzi di Wargaming.net ci hanno offerto delle importanti anticipazioni sui futuri aggiornamenti gratuiti in arrivo da qui ai prossimi mesi, grazie ai quali assisteremo ad un ulteriore crescita di World of Warships che passerà, tra le altre cose, anche per l'ingresso di unità navali richieste dalla community come i sommergibili. Prima di lasciarvi al video gameplay che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una comoda guida alle classi di navi di World of Warships.