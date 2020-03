World of Warships: nuovo video sugli Incendi 2.0 nelle battaglie navali

Gli incendi sono una delle componenti di gameplay più importanti di World of Warships: WarGaming.net dedica perciò un intero video diario alle novità che stanno interessando questa precisa caratteristica dell'offerta ludica del simulatore navale gratuito.

La software house bielorussa offre così degli interessanti spunti di riflessione ai Comandanti digitali che desiderano capire come comportarsi per evitare che gli incendi riducano drasticamente le proprie probabilità di vittoria contro le flotte nemiche.

In questo filmato, gli sviluppatori di World of Warships snocciolano tutta una serie di dati e di suggerimenti per farci capire, ad esempio, come calcolare in maniera esatta la probabilità degli incendi e come ridurre la durata del fuoco dopo essere stati colpiti dalle raffiche di proiettili e di missili provenienti dagli aerei e dai vascelli avversari.

L'ultimo video segue quello legato alle novità dell'update 0.9.2 di World of Warships e alla scheda che illustra tutti i bonus e le aggiunte al Negozio Premium con i Cacciatorpedinieri Europei. Prima di lasciarvi al filmato di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che sulle pagine di Everyeye.it trovate una guida a World of Warships con tanti suggerimenti su come guadagnare velocemente punti esperienza, crediti ingame, moduli per potenziare le navi e oggetti consumabili da impiegare in battaglia.