World of Warships: nuovo video sulle battaglie più divertenti del simulatore navale

Il team di Wargaming.net rinsalda il proprio rapporto con la community di World of Warships con un video che mostra il lato divertente e ilare delle battaglie navali da affrontare in questo ambizioso simulatore gratuito per PC e console.

L'insolito filmato propostoci dagli autori bielorussi è stato ripreso nel corso di una delle numerose sessioni di gameplay che gli appassionati tengono quotidianamente sui principali portali di streaming. Il video ripercorre le tappe più emozionanti e divertenti di una battaglia navale con protagonisti gli streamer più attivi di WoW.

A chi segue con attenzione l'evolversi della dimensione free-to-play del titolo di Wargaming.net, ricordiamo che sono da poco disponibili anche le nuove Missioni di Combattimento Settimanali di World of Warships, con attività da svolgere nelle arene (o meglio, negli oceani) del multiplayer competitivo per acquisire oggetti cosmetici ed elementi aggiuntivi per il proprio arsenale.

Prima di lasciarvi al nuovo video che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra guida al sistema di controllo delle navi di World of Warships, con tanti suggerimenti e consigli per migliorare le capacità del proprio Comandante digitale e della sua flotta.