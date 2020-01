World of Warships: il nuovo video spiega come creare e gestire un Clan

Gli sviluppatori di Wargaming.net ci spiegano in video come creare, gestire e integrarci in un Clan preesistente di World of Warships per rendere ancora più immersiva la propria esperienza di gioco.

Come saprà ogni buon Comandante di WoW, i Clan contribuiscono ad elevare il gameplay attraverso l'accesso a funzionalità, sfide e contenuti che stratificano ulteriormente la già ricca offerta ludica del nuovo simulatore navale degli autori bielorussi.

Grazie anche alle novità dell'update 0.9.0 di World of Warships, gli appassionati possono partecipare a Missioni di Combattimento che prevedono delle ricompense incrementali basate sia sulla classe di appartenenza del proprio vascello che della partecipazione alla partita di altri membri del Clan.

Durante la Stagione Mare della Fortuna, oltretutto, l'ingresso alla Battaglia di Clan che si terrà tra il 22 gennaio e il 5 febbraio darà accesso alla funzione per ridistribuire gratuitamente i punti abilità del proprio Capitano. Per un ulteriore approfondimento sulle dinamiche di gioco che concorrono a plasmare il macrocosmo digitale di WoW su PC, PlayStation 4 e Xbox One, sulle pagine di Everyeye.it trovate una comoda guida su crediti XP moduli e consumabili di World of Warships.