World of Warships: nuovo video sulla storia e gli armamenti dell'Incrociatore London

Nel nuovo video approfondimento di World of Warships, Wargaming.net ripercorre la storia dell'Incrociatore London e ne illustra gli armamenti che saranno messi a disposizione dei Comandanti che la utilizzeranno nelle battaglie digitali del simulatore navale.

Nel filmato, gli sviluppatori bielorussi raccontano le eroiche gesta compiute dagli uomini della Royal Navy britannica che hanno prestato servizio sulla London nel corso della Seconda Guerra Mondiale, partecipando a missioni come quella della caccia alla Bismark e della scorta dei convogli artici verso l'Unione Sovietica.

Nel corso degli anni, la London fu sottoposta a molteplici potenziamenti che ne hanno incrementato in maniera significativa le difese contraeree, con interventi profondi che la resero un incrociatore atipico tra gli altri della medesima classe di appartenenza. Non è un caso, quindi, se in World of Warships la London è una nave ditata di un armamento potente per il suo livello (di classe VI) ed è dotato di un consumabile Generatore di Fumo, insolito per gli incrociatori pesanti (la County).

Tra le caratteristiche chiave del vascello, citiamo la presenza di otto cannoni da 203mm disposti in quattro torrete, di due tubi lanciasiluri e dei consumabili Squadra di Riparazione, Ricerca Idrofonica e, appunto, Generatore di Fumo. A tal proposito, vi invitiamo ad approfondire la conoscenza di questo e degli altri vascelli della marina reale inglese accessibili dopo l'update 0.9.1 con il video sulle migliori tattiche degli Incrociatori britannici di World of Warships.