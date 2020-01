World of Warships: alla scoperta delle navi USS Kidd e USS Texas

Continuano gli approfondimenti sulle navi presenti in World of Warships, e gli sviluppatori hanno da poco diffuso due nuovi video che presentao altri due giganti del mare con le quali gli aspiranti comandanti del gioco potranno mettersi alla prova.

Stiamo parlando della USS Kidd e della USS Texas. La prima è una delle navi più famose della Marina Militare Americana, anche perché l'equipaggio scelse il pirata scozzese del 17esimo Secolo William Kidd come simbolo e mascotte, innalzando anche una bandiera dei pirati.

Le destroyer di classe Fletcher come la Kidd, erano note per la loro resistenza, e questa nave in particolare riuscii addirittura a resistere ad un attacco kamikaze.

La USS Texas è invece una delle ultime corazzate rimaste al mondo, e gli sviluppatori, con l'aiuto dei notiziari di guerra archiviati e le animazioni in computer grafica potranno raccontare ai giocatori dei punti più importanti del percorso di una nave veterana così importante, che ha coperto lo sbarco in Normandia, la battaglia di Amburgo e l'invasione di Iwo Jima.

Potete trovare entrambi i video all'interno della news, mentre per approfondire potete dare un'occhiata all'ultimo video di presentazione di World of Warship, in cui è stata presentata la portaerei HMS Indomitable, e alla maratona di video storici di World of Warships dedicati alle battaglie del passato.