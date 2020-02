World of Warships: storia, caratteristiche e abilità delle corazzate Hood e Vanguard

Dopo averci proposto un video sulle novità di gameplay di febbraio 2020 di World of Warships, gli sviluppatori di Wargaming.net si focalizzano sulle ultime unità navali introdotte nel loro simulatore gratuito per illustrarci la storia, le abilità e le funzionalità delle Corazzate inglesi Hood e Vanguard.

I due nuovi vascelli Premium di WoW sono navi dai livelli differenti: la Corazzata Hood è infatti rivolta ai Comandanti di classe VII, mentre la Vanguard è destinata a coloro che desiderano scendere in battaglia guidando una nave di classe VIII.

Entrambe le unità vantano una buona manovrabilità, delle discrete difese contraeree e un armamento composto da otto cannoni da 381mm. Costruite a quasi vent'anni di distanza l'una dall'altra, la Hood e la Vanguard rappresentano alla perfezione la Royal Navy dei rispettivi periodi storici, pur essendo state segnate da eventi diametralmente opposti: se la Hood è stata tragicamente distrutta durante la Prima Guerra Mondiale, la Vanguard ha trascorso il suo servizio senza mai conoscere gli orrori della guerra.

Sulle pagine del sito ufficiale di World of Warships trovate una scheda che illustra con dovizia di particolari la storia, le funzionalità e le caratteristiche ingame delle corazzate Hood e Vanguard. Se volete approfondire la conoscenza di questo ambizioso simulatore free-to-play per PC, PS4 e Xbox One, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su World of Warships con tattiche e tecnologie navali nella storia.