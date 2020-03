World of Warships: parte il Torneo King of the Sea X, in video tutte le novità dell'evento

Gli autori di Wargaming.net invitano tutti gli appassionati di World of Warships a partecipare al Torneo King of the Sea X, l'evento che coinvolge gli utenti del simulatore navale in una serie di attività multiplayer con premi ingame.

La nuova Stagione del torneo, la decima ad essere lanciata dal dicembre del 2016 ad oggi, consiste in una serie di battaglie in rete che prevedono delle regole ben precise per chi desidera parteciparvi e mettere alla prova le proprie capacità di comando dei vascelli digitali di WoW.

Le sfide che avranno luogo nella Stagione X di King of the Sea si combatteranno con navi di livello X, con battaglie multiplayer da svolgersi in formato 9 contro 9, con massimo due corazzate per flotta e senza portaerei. Il primo premio sarà l'ambita bandierina del campione di King of the Sea che conferisce due vantaggi rappresentati dal boost del 50% ai punti esperienza ottenuti dal Capitano per ciascuna sfida e all'aumento del 15% dei Crediti acquisiti in ogni battaglia.

Per evitare che la bandiera King of the Sea abbia delle ripercussioni negative sulla progressione dell'esperienza in rete e delle sfide competitive, sarà conferita solo da una singola squadra in ogni regione: in questo modo, chi la otterrà dovrà difendere il proprio titolo nella successiva Stagione.

Chi desidera parteciparvi, deve solamente radunare una squadra di 9-15 giocatori e creare un team con cui lanciare il guando di sfida agli altri Comandanti del simulatore navale free-to-play su PC, PS4 e Xbox One. A tal proposito, possono farci decisamente comodo i consigli che trovate nella nostra guida alle classi delle navi di World of Warships.