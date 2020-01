World of Warships: ultimi giorni per ottenere i Punti di Reclutamento Doppi

Gli autori di Wargaming.net ci ricordano che le Ricompense di Capodanno di World of Warships stanno per concludersi: i Punti di Reclutamento Doppi saranno attivi solo fino a questo weekend.

Le modalità di accesso a questo bonus ingame sono piuttosto semplici: per ottenerlo, basta infatti disputare delle battaglie in Divisione insieme a dei Compagni di navigazione. Per ogni obiettivo raggiunto nel corso delle battaglie, e per ogni nuova Recluta arruolata, verranno assegnati bonus fino a 300 Punti reclutamento.

Il boost di punti da ottenere fino alla sera di domenica 12 gennaio velocizza la scalata alle ricompense da guadagnare attraverso la partecipazione ad attività supplementari che prevedono, ad esempio, lo sblocco di container Regalo di Babbo Natale, sia per il proprio Comandante che per i suoi Compagni. La regola dei Doppi Punti di Reclutamento si applica anche ai bonus conseguiti per la vittoria, che difatti si aggiunge alla ricompensa base per semplificare ulteriormente l'acquisizione dei premi dell'evento di WoW d'inizio 2020.

A tutti gli appassionati di World of Warships ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche l'annuncio della maratona storica di video sulle battaglie del passato, oltre al focus sulle navi USS Kidd e USS Texas.