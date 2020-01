World of Warships: ultimi giorni per ottenere i Regali e le Ricompense di Capodanno

La folta e affiatata community di World of Warships ha ancora pochi giorni per sbloccare i regali e le ricompense offerte dall'evento di Capodanno. Gli autori di Wargaming.net realizzano perciò una comoda guida che offre ai fan l'opportunità di organizzarsi per ottenere quanti più bonus ingame.

Come descritto sul sito ufficiale di World of Warships, i possessori di navi di livello V o superiore riceveranno dei Fiocchi di Neve con bonus festivi per tutta la durata dell'aggiornamento 0.8.11. In questo modo, alla prima battaglia vinta con una nave di questo livello si otterranno delle ricompense in funzione del grado del vascello utilizzato.

Chi possiede delle navi di livello dal V al VII riceverà dai 400 ai 750 Carbone, chi ha una nave di livello VIII o IX otterrà 75 Acciaio e i fortunati Comandanti di navi di livello X acquisirà un container Regalo di Babbo Natale, con premi casuali che spazieranno dai dobloni ai punti EXP tecnica, fino ad arrivare allo sblocco di una prestigiosa Nave Premium.

Tra le attività speciali che contraddistingueranno questa fase ingame ci saranno anche le Direttive di Capodanno: il nuovo evento di gioco inviterà gli utenti a completare 82 missioni suddivise in 7 Direttive, ognuna delle quali garantisce delle ricompense e dei premi legati alla difficoltà. In calce alla notizia trovate tutte le informazioni sui bonus ingame e sui regali dell'evento di Capodanno di World of Warships, destinato a concludersi nella giornata di martedì 7 gennaio tanto su PC quanto su console e sistemi mobile. A proposito di WoW: avete dato un'occhiata al video di approfondimento sulla leggendaria portaerei britannica HMS Indomitable?