World of Warships: video diario sulle novità di gameplay di febbraio 2020

I ragazzi di Wargaming.net confezionano un nuovo Community Stream di World of Warships per delineare i contorni delle sorprese contenutistiche in arrivo nel mese di febbraio del 2020.

Dopo aver celebrato il ritorno della Flotta della Nebbia, gli sviluppatori bielorussi si reimmergono nelle acque tempestose di World of Warships per riemergerne con un filmato in streaming di ben due ore che riassume le novità di gameplay di questa prima parte di febbraio.

Tra le tante attività che coinvolgeranno gli appassionati di questo simulatore navale scaricabile gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One, citiamo l'inizio della nuova serie di Missioni di Combattimento Settimanali con protagonisti indiscussi gli incrociatori della Royal Navy britannica.

I Comandanti più esperti che desiderano ampliare la propria collezione di vascelli digitali saranno poi felici di sapere che, sempre per questa prima parte del mese di febbraio, è possibile accedere a un'interessante offerta nel Negozio Premium dedicata alle Corazzate inglesi. I pacchetti aggiuntivi legati alle Corazzate britanniche sono diversi e gravitano tutti attorno allo sblocco delle corazzate Vanguard (di classe VIII) e Hood (di classe VII), con relativi boost prestazionali e di customizzazione estetica che comprenderanno, ad esempio, delle bandiere commemorative e dei bonus ingame con oggetti e consumabili.

