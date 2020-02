World of Warships: video sulle migliori tattiche degli Incrociatori Britannici

L'ultimo video di World of Warships ci descrive le migliori tattiche e strategie da attuare nell'impiego degli Incrociatori Britannici, le nuove unità introdotte con l'update 0.9.1 del simulatore gratuito di Wargaming.net per PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato propostoci dagli sviluppatori bielorussi si focalizza sui punti di forza di questa particolare categoria di vascelli e consente a tutti gli appassionati di WoW di scoprire nel dettaglio quali azioni intraprendere in battaglia per avere la meglio sugli avversari di turno.

Con l'aggiornamento 0.9.1, infatti, non abbiamo assistito solamente all'aggiunta delle nuove unità della Royal Navy ma anche, e soprattutto, di una completa revisione dei vecchi potenziamenti, che corre di pari passo con la rimozione delle restrizioni di tipo e livello per i potenziamenti speciali che migliorano l'efficienza degli oggetti consumabili.

Scorrendo le scene immortalate nel nuovo video 101 di World of Warships possiamo così familiarizzare con gli Incrociatori Britannici Hawkins, Devonshire, Surrey, Albermarle, Drake e Goliath, con livelli crescenti che vanno dalla quinta alla decima classe. A chi ci segue ricordiamo inoltre che dal 26 febbraio al 24 marzo si terrà la quindicesima stagione di Battaglie Classificate: l'evento di World of Warships coinvolgerà i possessori di navi di livello X. Le sfide da affrontare saranno in formato 7 contro 7 sullo sfondo della modalità Corsa agli Armamenti.