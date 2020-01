World of Warships: l'ultimo video riassume le novità di gameplay del 2019

Gli sviluppatori di Wargaming.net illustrano in video tutte le novità di gameplay e contenutistiche che hanno caratterizzato l'universo simulativo di World of Warships nel corso dell'anno appena conclusosi.

Come possiamo facilmente intuire osservando l'ultimo trailer, le innovazioni apportate dagli autori bielorussi durante il 2019 sono davvero tante, merito della costante crescita della base di appassionati e, quindi, dell'impegno profuso da WarGaming per evolvere l'ecosistema digitale di WoW.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo infatti assistito all'aggiunta delle portaerei britanniche, dei cacciatorpedinieri francesi e degli incrociatori italiani, tre classi di navi che hanno reso necessaria l'introduzione di un Albero tecnologico completamente nuovo e legato all'Europa. Nel novero degli interventi compiuti dal team di World of Warcraft citiamo poi l'adozione del matchmaker cross-server per lanciare le battaglie tra Clan, con nuove attività per queste ultime e per le sfide Clan Brawls e Naval Battle.

Le novità del 2019 non finiscono certo qui: tra queste, è infatti impossibile non citare le ambientazioni futuristiche di Space Assault e quelle post-apocalittiche delle Savage Battles, l'ottimizzazione dell'audio ingame, il nuovo modello di illuminazione dinamica per il comparto grafico, le animazioni di costruzione delle navi nel Cantiere digitale e la riformulazione del sistema di reclutamento dei Comandanti storici delle marine militari delle principali potenze del mondo.

Su queste pagine trovate anche la Maratona Storica di video su World of Warships che ci permette di rivivere le emozioni delle battaglie più iconiche vissute sui server di questo simulatore bellico per PC e console.