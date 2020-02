World of Warships: il video dell'update 0.9.1 mostra i nuovi Incrociatori Britannici

Gli sviluppatori di World of Warships illustrano tutte le novità che caratterizzano l'update 0.9.1 del loro simulatore navale gratuito per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Dalle ore 06:00 alle ore 09:00 del 13 febbraio, i server non saranno accessibili per via del reset causato dall'arrivo dell'aggiornamento 0.9.1. Una volta scaricati e installati i circa 2 GB di dati della nuova patch, gli appassionati di World of Warships potranno accedere alla seconda serie di Incrociatori Britannici.

Le nuove unità della Royal Navy introdotte dal team di Wargaming.net saranno gli Incrociatori Hawkins, Devonshire, Surrey, Albermarle, Drake, Goliath, con livelli crescenti per Comandanti dalla quinta alla decima classe. Con il lancio del prossimo update assisteremo poi all'inizio della quindicesima stagione di Battaglie Classificate: l'evento si terrà dal 26 febbraio al 24 marzo e coinvolgerà i possessori di navi di livello X in sfide dal formato 7 contro 7 all'interno della modalità Corsa agli Armamenti.

Tra le altre novità dell'ultimo aggiornamento di World of Warships, si segnala poi la modifica di molti vecchi potenziamenti e l'aggiunta di nuovi che contribuiranno a renderne più interessante e varia la loro selezione. Saranno anche rimosse tutte le restrizioni di tipo e livello per quei potenziamenti speciali che migliorano l'efficienza degli oggetti consumabili. Su queste pagine trovate una comoda guida alle classi di navi di World of Warships.