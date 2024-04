World of Warships: volete vincere un PC gaming unico? Ecco come partecipare al contest

L'arrivo di Marco Materazzi nel mondo di World of Warships fa da sfondo all'ultima, importante iniziativa lanciata da Wargaming. Gli sviluppatori del celebre free-to-play sulle battaglie navali invitano tutti gli appassionati a partecipare al nuovo contest per vincere un PC gaming unico.

Realizzata in collaborazione con NZXT, Kingston e AMD, la nuova iniziativa targata World of Warships mette in palio un PC gaming customizzato e diverse periferiche NZXT. Il case mid H7 Elite di NZXT è impreziosito da un artwork appositamente creato dal comic book artist Giovanni Timpano.

mid-tower case H7 Elite di NZXT

Scheda madre NZXT N7 B650E

dissipatore NZXT Kraken Elite 360 RGB

processore AMD Ryzen 9 7950X3D

scheda grafica Sapphire Radeon RX 7900 XT 20G

RAM Kingston FURY Beast DDR5 RGB 32GB

SSD Kingston 1024 GB KC3000 PCIe 4,0

mouse NZXT Lift 2

tastiera NZXT Function 2

ecosistema audio NZXT Relay (cuffie, switchmix, speaker e subwoofer)

Il contest 'Salpa con World of Warships e vinci un PC gaming davvero unico!" è già iniziato e si concluderà lunedì 20 maggio, dandovi la possibilità di entrare a far parte della storia di World of Warships con un PC ad alte prestazioni.

Il contest è aperto a tutti i maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino: per parteciparvi, basta scaricare World Of Warships dal sito ufficiale, create un account ingame e salpate verso la gloria. Una volta conclusa almeno una partita avrete soddisfatto tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso.

L'adesione al contest dopo aver raggiunto questi prerequisiti potrà avvenire sul sito ufficiale o sui profili social: nel primo caso basterà visitare il portale warships.it e compilare il relativo form di partecipazione inserendo i dati personali richiesti, mentre nel secondo caso servirà seguire la pagina Facebook ufficiale di World of Warships o il profilo Instagram Nasce, Cresce, Respawna, per poi commentare il post dedicato al contest lasciando il vostro messaggio in bottiglia con hashtag #WorldOfWarshipsVinciUnPC e Wargaming ID.

