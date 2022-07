World Series of Warzone 2022 ufficiale: in palio 600.000 Dollari

Mentre gli zombie invadono Rebirth Island, il sito Web delle World Series of Warzone è stato aggiornato in questi giorni rilanciando la seconda edizione World Series of Warzone 2022: con il suo montepremi di 600.000 Dollari e una fase di qualificazione aperta a chiunque, è decisamente la competizione esport di riferimento per COD: Warzone.

Tra il problema degli hacker e l’introduzione di Caldera al posto dell’iconica Verdansk, il battle royale di casa Activision ha visto un 2022 non così agevole come l’anno precedente. Tuttavia, l’evento World Series of Warzone 2022 potrebbe riaccendere l’interesse degli appassionati del competitivo con un formato allettante.

Presentato da Prime Gaming, il WSoW 2022 include un percorso a qualificazione aperta che consentirà ai giocatori delle regioni europee e nordamericane di mostrare le proprie abilità di gioco e potenzialmente guadagnare un posto nel grande torneo internazionale. Farlo sarà semplice: basterà assemblare un trio di abili giocatori, iscriversi a GameBattles e collegarsi alla playlist WSOW BR Trios su Warzone Pacific. Dopodiché, con le varie competizioni si scalerà una classifica che porterà i primi 40 trii a competere nelle qualificazioni regionali.

Il 20 agosto si terranno quindi le qualificazioni europee, da cui verranno presi i Top 20 team e verranno uniti a 20 trii invitati dagli organizzatori. Dunque, terminata anche la fase di qualificazione per la regione nordamericana, inizieranno le due fasi finali per EU e NA con scontri su cinque mappe e un evento “SOLOYOLO”. Entrambe le regioni godranno dunque di un montepremi di 300.000 Dollari, 600k complessivi.

