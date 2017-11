Dopo aver aperto la porta al possibile arrivo disunel mese di maggio, gli sviluppatori dimantengono la promessa annunciando la disponibilità del titolo sull'ibrida dellaa gennaio 2018.

Al momento è stata confermata solo la versione digitale, che potrà essere scaricata dall'eShop al prezzo di 19,99 $. Lo sviluppatore ha inoltre confermato che è ancora in fase di realizzazione la versione per Wii U, dissociandosi dai developer che hanno prematuramente abbandonato la console del paddone.

Ricordiamo che World to the West è disponibile anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One.