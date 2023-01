World War 3 Operation Redline: gameplay, modalità e nuove armi della Stagione 1

A distanza di un paio di mesi dalla nostra prova di World War 3 nella sua nuova versione gratuita, il team di sviluppo ha pubblicato un corposo update che non solo introduce contenuti inediti, ma dà anche il via alla prima stagione dello sparatutto in prima persona.

Curiosi di scoprire come si è evoluto il gioco in queste settimane, abbiamo deciso di mettere alla prova la Stagione 1.

La sottile linea rossa

La prima differenza che abbiamo notato avviando World War 3 dopo il lancio di Operation Redline, ossia l’aggiornamento della prima stagione, è che i problemi dei server e gli errori che affliggevano il gioco in prossimità del passaggio al free to play sembrano ora solo un lontano ricordo. Certo, i menu continuano a essere confusionari e non manca qualche problemino tecnico che causa fastidiosi rallentamenti alla vista di determinate schermate, ma tutto il resto sembra filare liscio. Tutte le restanti componenti dell’esperienza di gioco non hanno subito grossi stravolgimenti e, pur avendo apportato qualche accorgimento su vari fronti, la Stagione 1 non ci è sembrata una di quelle in grado di spostare gli equilibri.

La principale novità della patch in questione riguarda l’implementazione di due diverse arene, ciascuna creata per le altrettante modalità di gioco. Gobi è un tempio cinese che si adatta perfettamente al Team Deathmatch per via delle sue dimensioni ridotte e dei numerosi edifici in legno sparsi lungo il perimetro, con al centro un’imponente torre da cui si può avere una buona visuale su una porzione della mappa. L’altro scenario prende invece il nome di DMZ ed è dedicato alla modalità Tactical Ops, che prevede la partecipazione di squadre più numerose che devono contendersi obiettivi su una superficie più ampia. In questo caso ci troviamo di fronte a una mappa non particolarmente ispirata dal punto di vista estetico e in cui si alternano generose distese di verde a grosse costruzioni che ospitano i punti di controllo, dai quali è possibile sia tenere d’occhio la situazione che ripararsi dai veicoli nemici. Al netto di un buon level design, il secondo stage risulta meno godibile sotto il profilo estetico non solo per via della già citata carenza di personalità, ma anche e soprattutto a causa della massiccia presenza di vegetazione la cui resa a schermo non è delle migliori.

Arrivano QBZ-95 e K2C1

In perfetto stile Call of Duty/Battlefield, la Stagione 1 di World War 3 include anche un Battle Pass da 50 livelli con ricompense gratuite e premium, così che tutti possano in qualche modo ricevere contenuti aggiuntivi. Fra i premi sbloccabili gratuitamente troviamo anche tre veicoli e due armi, che vanno ad ampliare la collezione di strumenti di morte già disponibili nello sparatutto. Nel caso dei mezzi di trasporto, le new entry sono il carro armato leggero ZTZ-99, il veicolo da combattimento K21 e l’IMUGI, un particolare elicottero che prende il nome dal drago delle leggende coreane.

A essere più incisive sugli equilibri ludici sono sicuramente le due bocche da fuoco gratuite, che mirano a soddisfare stili di gioco del tutto opposti fra loro, malgrado la loro appartenenza alla medesima classe di armi. Il primo fucile d’assalto è il QBZ-95, proveniente dalla Cina e caratterizzato da un rateo di fuoco più basso rispetto ai suoi ‘colleghi’, difetto che viene controbilanciato da un rinculo minimo e utile per abbattere nemici con precisione chirurgica. Ben diverso è il coreano K2C1, arma d’assalto che si presta agli scontri a medio e corto raggio per le sue proprietà che lo rendono una sorta di mitraglietta sotto mentite spoglie. Purtroppo anche il pass, così come i livelli esperienza, è caratterizzato da una progressione molto lenta e saranno richiesti dedizione e impegno per ottenere entrambe le armi prima che la Stagione 1 giunga a termine.

Piccoli accorgimenti

Come abbiamo già detto, quello della Stagione 1 di World War 3 non è un aggiornamento rivoluzionario, ma cerca in ogni caso di apportare qualche modifica al gameplay. Una delle principali novità riguarda l’introduzione di quello che gli sviluppatori chiamano Point Shooting, una tecnica molto interessante che semplifica la vita di chi è solito utilizzare mirini adatti per gli scontri a lungo o medio raggio. Premendo un tasto, il nostro soldato ignorerà i mirini e, entrando nella modalità ADS, farà fuoco con l'arma inclinata. Questo sistema rende lo shooting meno preciso ma permette di colpire più agilmente i bersagli ravvicinati quando il fucile impugnato monta un'ottica pensata per le lunghe distanze. Altra aggiunta è la ricarica dell’arma mentre ci si sta sporgendo lateralmente, così che il personaggio possa ripristinare i proiettili nel caricatore anche mentre tiene d'occhio un'area.

Meno visibili sono invece gli interventi fatti nell’ambito delle collisioni, che secondo il team di sviluppo vengono ora meglio gestite sia dal punto di vista del gameplay che da quello estetico, col protagonista che abbassa l’arma quando è in prossimità di un elemento dello scenario. Non meno importanti sono i ritocchi alle corazze, così che la quantità di salute ripristinata automaticamente dopo aver subito danni sia diversa in base alla classe d’appartenenza, con un vantaggio per chi opta per i soldati leggeri.

Insomma, non vi sono modifiche sostanziali e, in linea di massima, l’esperienza di gioco non è migliorata al punto da spingere i giocatori che l'hanno abbandonata a tornare a bordo della nave. In futuro però, complici dei prossimi update,la situazione generale potrebbe migliorare in modo più percepibile.