World War 3, realismo e frenesia: alla scoperta dell'FPS degli autori di Chernobylite

Sparito dai radar per molto tempo, in tempi recenti è tornato a mostrarsi World War 3, sparatutto sviluppato da The Farm 51, team già autore di Chernobylite. Il nuovo trailer ci sta facendo ben sperare sulla qualità della produzione: scopriamola assieme!

Le nostre incertezze iniziali erano perlopiù dovute ad una campagna di crowdfunding parecchio travagliata, che ne ha segnato profondamente lo sviluppo. Annunciato nell'ormai lontano 2018 e presentato con un primo gameplay durante la Gamescom dello stesso anno, nel giro di poco tempo lo shooter in soggettiva è stato pubblicato in accesso anticipato su Steam, offrendo ai primi acquirenti un'esperienza funestata da numerosi problemi sul fronte grafico e una cattiva gestione dei server.

Con l'ultimo trailer, che ha finalmente interrotto un silenzio eccessivamente sospetto, The Farm 51 ha fatto sapere di aver raggiunto la fase avanzata dello sviluppo e di essere pronta a riscattare il valore della produzione, che offre un connubio tra realismo e divertimento frenetico attingendo al canone ludico di Battlefield 3 e 4, pur non puntando sulla distruttibilità ambientale. Quanto visto, tuttavia, ci sta facendo ben sperare: vi spieghiamo perché nella Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e nell'anteprima di World War 3 che trovate tra le nostre pagine.