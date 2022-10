World War 3 è uno sparatutto gratis che lancia la sfida a Call of Duty e Battlefield

World War 3 è uno sparatutto gratis ispirato a Call of Duty e Battlefield: lo abbiamo provato, ci ha convinto? Ecco come se la cava questo shooter gratis disponibile su PC.

World War 3, sviluppato dagli autori di Chernobylite, sembra voler offrire un'alternativa gratuita a due colossi del genere come Call of Duty e Battlefield. Lo sparatutto di The Farm 51 ricorda molto la serie di Activision per quanto riguarda il gunplay e il feeling generale restituito dalle sparatorie, mentre riecheggia il franchise di DICE ed Electronic Arts sul fronte dell'interfaccia della gestione dell'equipaggiamento e della modalità ad obiettivi.

Il titolo offre principalmente due modalità: il deathmatch a squadre e la modalità Conquista. La prima, che prende luogo in mappe più contenute, è quella che ci ha permesso di apprezzare maggiormente l'efficacia delle armi e il solido gunplay della produzione. Esattamente come nella serie di COD, il time to kill è molto basso e bastano pochi colpi per mettere al tappeto un nemico.

Nella modalità ad obiettivi possiamo invece muoverci in aree più estese e fare utilizzo di veicoli corazzati, proprio come vediamo accedere in Battlefield.

A deludere sono le ambientazioni eccessivamente spoglie e talvolta poco interessanti, sebbene ben costruite dal punto di vista del level design. C'è inoltre da capire come il team andrà a gestire il sistema di monetizzazione del gioco, dal momento che è attualmente assente un Battle Pass. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra Anteprima di World War 3.