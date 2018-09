World War 3 uscirà il 19 ottobre, rivelati i requisiti minimi e consigliati

The Farm 51, studio conosciuto per Painkiller e Get Even, ha da poco aggiornato la pagina Steam di World War 3, ambizioso FPS multiplayer in sviluppo esclusivamente per PC, inserendo i requisiti minimi e raccomandati, che potete leggere di seguito.

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 SP1 (x64)

Processore: Intel Core i5-2500K CPU

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Geforce GTX 770 o AMD Radeon HD 7870

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 35 GB di spazio disponibile

Requisiti Raccomandati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 SP1 (x64), Windows 8 (x64), Windows 10 (x64)

Processore: Intel Core i7 4790k CPU

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Geforce GTX 970 o AMD Radeon R9 290

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 35 GB di spazio disponibile

Tramite un comunicato, la software house ha inoltre annunciato che il gioco sarà disponibile a partire dal 19 ottobre 2018, esclusivamente su PC. World War 3 è un FPS ambientato in un futuro non molto lontano nel corso di un’ipotetica Terza Guerra Mondiale. L’obiettivo di The Farm 51 è di proporre un’esperienza realistica puntando su un sofisticato sistema di rilevamento dell'impatto dei proiettili e una balistica accurata.