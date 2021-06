World War Z Aftermath: annunciato con un trailer il grosso DLC dello shooter coop

Tra i numerosi trailer mostrati nel corso dell'IGN Expo troviamo anche quello di World War Z Aftermath, una nuova edizione dello sparatutto in terza persona targato Saber interactive che propone una buona dose di novità.

Questa nuova versione del gioco aggiungerà una nuova serie di ambientazioni come Città del Vaticano e la Kamchatka oltre ad alcune meccaniche inedite di gameplay. Sembra infatti che il team di sviluppo abbia creato un sistema di combattimento corpo a corpo completamente nuovo e abbia introdotto la possibilità di passare in qualsiasi momento dalla prima alla terza persona. Sin dal lancio sarà inoltre supportato il cross-play, il quale permetterà ai giocatori di collaborare a prescindere dalla piattaforma utilizzata.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il gioco arriverà entro la fine dell'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sebbene non sia prevista una versione per le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X, World War Z Aftermath potrà essere giocato grazie alla retrocompatibilità e supporterà la risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di World War Z.