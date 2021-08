World War Z Aftermath: l'evoluzione dell'horror cooperativo ha una data di uscita

Poco meno di un mese dopo l'annuncio di World War Z Aftermath, i ragazzi di Saber Interactive riguadagnano i social per annunciare la data di lancio ufficiale del progetto che andrà a evolvere lo sparatutto horror originario con tanti interventi e contenuti per arricchire l'esperienza cooperativa.

L'edizione Aftermath del videogioco ispirato al film World War Z promette di offrire il pacchetto completo dell'esperienza a tinte oscure di Saber, proponendo il tutto in un contesto grafico rivisto e ampliato in funzione delle ottimizzazioni apportate su PC e della retrocompatibilità evoluta di PS5 e Xbox Series X/S.

All'interno del titolo ci sarà spazio anche per delle missioni Storia completamente inedite che ci porteranno a fronteggiare le orde di zombie nella Città del Vaticano e nell'innevata penisola di Kamchatka, in Russia. Sul fronte dei contenuti, Aftermath garantirà il supporto a 60fps e 4K su nextgen, oltre all'accesso su tutte le piattaforme alla nuova modalità Resistenza XL ispirata all'Orda di Gears of War e ad una modalità in prima persona.

Spazio anche per un nuovo sistema di progressione e customizzazione delle armi, delle migliorie per i combattimenti all'arma bianca e per una schiera inedita di creature non-morte. Il lancio di World War Z Aftermath è previsto per il 21 settembre di quest'anno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.