World War Z Aftermath si fa next gen: l'orda zombie invade PS5 e Xbox Series X/S

World War Z, l'horror cooperativo di Saber, non smette di evolversi. La software house statunitense preannuncia in video l'imminente lancio dell'Update Next Gen, un aggiornamento che promette di portare in dote tante novità per i fan dello shooter post-apocalittico su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'esperienza a tinte splatter ambientata nella dimensione horror dell'omonimo film di Paramount Pictures si amplierà molto presto con l'arrivo, appunto, dell'Update Next Gen di World War Z Aftermath.

La nuova versione dell'horror cooperativo porterà in dote delle modalità grafiche che sfrutteranno la potenza computazionale delle console Sony e Microsoft di ultima generazione, con la possibilità di prediligere la risoluzione (4K) o il framerate (60fps). Chi possiede già la versione PS4 o Xbox One di World War Z Aftermath potrà scaricare gratuitamente l'Update Next Gen a partire da martedì 24 gennaio.

Sempre per il 24 gennaio è previsto il lancio dell'Orda XL, una modalità esclusiva per PC, PS5 e Xbox Series X/S che darà modo agli utenti di cimentarsi in una sfida a dir poco ardua: sparsa tra le normali ondate di nemici ci sarà infatti un'orda speciale con oltre 1.000 zombi!

Ad accompagnare l'Update Next Gen ci sarà poi un pacchetto gratuito (anche su PS4 e Xbox One) che comprenderà nuove armi devastanti e un sistema di progressione rinnovato per gli equipaggiamenti sbloccati dai sopravvissuti.