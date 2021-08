World War Z Aftermath: l'orda di zombie invade il video che apre i preordini

Con la sempre più prossima uscita di World War Z Aftermath, il team di Saber Interactive annuncia l'apertura dei preordini dell'edizione definitiva dello spartatutto horror votato al multiplayer cooperativo e, nel farlo, confeziona un nuovo video gameplay pieno zeppo di mostri e di informazioni sui contenuti inediti.

La nuova evoluzione dello sparatutto con gli zombie è perciò disponibile in preordine da oggi su Microsoft Store per console Xbox, Steam ed Epic Games Store, come pure su PlayStation Store ma a partire da domani, 26 agosto. A prescindere dalla versione preferita, tutti gli utenti in pre-order potranno accedere ai server del gioco con due giorni di anticipo rispetto alla data di commercializzazione.

Chi acquisterà la Deluxe Edition di World War Z Aftermath potrà inoltre sbloccare due selvagge armi da mischia, lo Sledgehammer e il Dual Cleavers, oltre a delle skin per armi decorate attraverso l'Explorer Weapon Skins Pack.

In questa sua nuova versione, World War Z sarà spinto dall'edizione più evoluta del motore grafico proprietario di Saber, lo Swarm Engine, per rendere ancora più ricca e immersiva l'esperienza cooperativa da vivere in questa dimensione post-apocalittica. La versione Aftermath comprenderà tutti i contenuti originari e delle missioni Storia completamente inedite ambientate nella città di Roma, tra cui la Città del Vaticano, e nella penisola innevata del Kamchatka in Russia.

Verrà introdotto anche un nuovo sistema di progressione e customizzazione delle armi, con migliorie ulteriori per i combattimenti da corta distanza e per l'IA delle creature non-morte. Il lancio di World War Z Aftermath è previsto per il 21 settembre su PC, PS4 e Xbox One, con versione retrocompatibile per PS5 e Xbox Series X/S che vanterà il supporto a 60fps e 4K. La versione Aftermath sarà proposta a tutti gli acquirenti dell'edizione originaria di World War Z come un update gratuito. Nel 2022 verrà lanciato anche un aggiornamento (anch'esso scaricabile gratis da chi possiede già il gioco) che ottimizzerà ulteriormente il titolo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.