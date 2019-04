World War Z: l'apocalisse zombie si mostra nel divertente Reaction Trailer

Dopo una settimana di apertura esplosiva che ha visto oltre un milione di giocatori tentare di sopravvivere alla fine della vita sulla Terra, Focus Home Interactive e Saber Interactive hanno pubblicato il World War Z Reaction Trailer.

Il divertente filmato di oggi offre un assaggio del gameplay feroce del videogame, alternato alle esilaranti reazioni di alcuni dei più noti influencer al mondo di fronte ai momenti più significativi del gioco.



Per chi non si fosse ancora buttato nella follia, World War Z è uno shooter co-op, in terza persona, ambientato nell’universo della pellicola di successo della Paramount Pictures e che utilizza la tecnologia dello Swarm Engine di Saber Interactive. Centinaia su centinaia di zombi attaccheranno la tua squadra mentre cercherai di respingere l'orda e sopravvivere usando armi potenti e tattiche avanzate.



Con milioni di zombie sempre alla ricerca di nuovi obiettivi da colpire, la software house ha gièà promesso importanti aggiornamenti per World War Z. Tra questi sono inclusi la già annunciata mappa finale dell’episodio di Tokyo, insieme a nuovi contenuti per i giocatori più abili desiderosi di sfide sempre più avvincenti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.



World War Z ha già venduto un milione di copie, ed è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e su PC sull’Epic Games Store: sul nostro sito potete leggere la nostra recensione di World War Z.