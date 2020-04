World War Z arriverà su Nintendo Switch, annunciata la GOTY Edition

Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno annunciato che World War Z è in fase di sviluppo per Nintendo Switch, inoltre presto arriverà nei negozi anche la Game of the Year Edition che include oltre al gioco anche tutti i DLC e un nuovo episodio PvE.

La riedizione GOTY uscirà il 5 maggio su Epic Games Store, Xbox One e PlayStation 4 e includerà il gioco base con tutti i contenuti del Season Pass, tra cui:

3 nuove missioni PvE nella città di Marsiglia con mappa, storia e personaggi

Lobo Weapon Pack, Biohazard Weapon Pack, Military Bundle Weapon Pack, il nuovo Last Aid Weapon Pack e un pacchetto di armi extra in arrivo prossimamente

Professionals Character Skin Pack e il War Heroes Character Skin Pack

I giocatori possono accedere a numerosi contenuti tra cui l'Horde Mode Z, il supporto cross play Xbox One e PC, nuove missioni PvE, modalità sfida settimanale e tanto altro ancora. Inoltre Saber annuncia che entro la fine dell'anno pubblicherà un corposo aggiornamento di World War Z che includerà tante altre novità per uno dei giochi multiplayer a base di zombie più divertenti degli ultimi anni.