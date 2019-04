World War Z debutta al primo posto della classifica UK battendo FIFA 19

Gli zombie non passano mai di moda e nonostante una qualità solo discreta World War Z, il nuovo gioco di Focus Home Interactive, debutta al primo posto della classifica inglese, superando FIFA 19 che scende dunque in seconda posizione.

Tom Clancy's The Division 2 scende in terza posizione mentre FIFA 19 mantiene comunque il secondo gradino del podio nella settimana di Pasqua grazie ad un consistente taglio di prezzo. Da segnalare il debutto di Snooker 19 The Official Video Game al nono posto:

WORLD WAR Z FIFA 19 TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 MARIO KART 8 DELUXE RED DEAD REDEMPTION 2 ASSASSIN'S CREED ODYSSEY YOSHI'S CRAFTED WORLD SEKIRO SHADOWS DIE TWICE SNOOKER 19: THE OFFICIAL VIDEO GAME NEW SUPER MARIO BROS U DELUXE

In classifica rientrano anche Anthem (posizione numero 15), Final Fantasy X/X-2 HD Remaster per Nintendo Switch alla posizione numero 20 e My Time at Portia alla posizione 27. Buon successo per World War Z dunque, vedremo se il gioco riuscirà a mantenersi stabile nel corso delle prossime settimane, considerando l'arrivo di Mortal Kombat 11 e Days Gone questa settimana.