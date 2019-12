World War Z: disponibile la nuova modalità Orda e cross-play in arrivo

Sabre Interactive continua a pubblicare contenuti gratuiti per il loro shooter multiplayer World War Z. Il nuovo aggiornamento, già disponibile, prende il nome di Horde Mode Z Update e aggiunge, appunto, la modalità Orda.

Horde Mode Z è una modalità Orda che mette a confronto squadre da quattro giocatori contro ondate di non morti sempre più impegnative, con piccole pause tra una sessione e l'altra che permettono ai giocatori di spendere le risorse accumulate per rinforzare le proprie difese con filo spinato, torrette automatiche e letali mortai, nonché per acquistare nuove armi e medikit. Per le mappe di gioco è poi possibile trovare alcune attrezzature speciali. L'aggiornamento introduce anche un nuovo tipo di zombie, chiamato The Bomber, il cui abbattimento va tatticamente valutato per evitare la successiva esplosione che caratterizza questo particolare nemico.

Sabre Interactive ha anche annunciato di avere in programma nuovi contenuti per i prossimi mesi, inclusa l'aggiunta del cross-play tra le varie piattaforme, a conferma del successo ottenuto dal titolo. Prima di lasciarvi al trailer di presentazione, vi ricordiamo che la recensione di World War Z è disponibile sulle pagine di Everyeye.