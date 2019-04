World War Z è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Saber Interactive, in partnership con Focus Home Interactive annuncia che il co-op shooter ispirato al film blockbuster di Paramount Picture, World War Z, è ora disponibile, in versione fisica e digitale, per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC tramite Epic Games Store.

Preparati alla battaglia con l’esplosivo trailer di lancio, che include il brano “War” interpretato dai Black Stone Cherry. Sviluppato con il dinamico Swarm Engine di Saber, World War Z scatena centinaia di zombi assetati di sangue e in rapida evoluzione, capaci di muoversi come un'orda collettiva o individualmente.

Scegli tra sei distinte classi e un arsenale di armi mortali, esplosivi, torrette e trappole. Sopravvivi agli zombi attraverso intense campagne co-op a quattro giocatori in tutto il mondo, tra cui New York, Gerusalemme, Mosca e Tokyo, e combatti sia gli zombi che i veri avversari umani in modalità multiplayer con team Players vs Players vs Zombies (PvPvZ).